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27.01.2021 - 18:09 |

27 Ocak koronavirüs tablosu yayımlandı mı? Vaka ve ölü sayısı kaç oldu, Sağlık Bakanlığı korona tablosu son durum nedir?

Koronavirüs (coronavirus) tablosu güncel rakamları ile Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanıyor. Kritik tabloda vaka sayısı ve ölü sayısı ise büyük önem taşıyor. Korona önlemleri ile ağır hasta ve iyileşen hasta oranlarında da dikkat çeken değişik meydana geldi. İşte, 27 Ocak Çarşamba koronavirüs tablosu...

27 Ocak koronavirüs tablosu yayımlandı mı? Vaka ve ölü sayısı kaç oldu, Sağlık Bakanlığı korona tablosu son durum nedir?

Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ile covid-19 pandemisinde gelinen noktayı vatandaşlarla paylaşıyor. Tabloda son 24 saatte; vaka sayısı, ölü sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısı ile test sayıları yer alıyor. Bakan Fahrettin Koca, güncel veriler ışığında koronavirüs salgınında son durumu değerlendiriyor. Koronavirüs tablosunda son durum nedir? 

27 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Bakanlıkça paylaşılan gri tabloda pandeminin ilk gününden bu yana sayısal veriler yer alıyor. 27 Ocak koronavirüs tablosu merakla bekleniyor. Tablo ise henüz yayımlanmadı.

KORONAVİRÜS TABLOSU 26 OCAK

Açıklanan son tabloda 24 saatte; 180.303 test yapıldı, 7.103 vaka tespit edildi, 681 hasta sayısına ulaşıldı, 8.108 iyileşen hasta sayısı,134 kişi ise hayatını kaybetti.

27 Ocak koronavirüs tablosu yayımlandı mı Vaka ve ölü sayısı kaç oldu, Sağlık Bakanlığı korona tablosu son durum nedir

 

Çiftçilerin traktörlü eyleminde 1 kişi hayatını kaybettiHindistan'ın başkenti Delhi'de, yeni tarım yasalarını protesto eden binlerce çiftçi polisle çatıştı. Bir göstericinin hayatını kaybettiği protestolarda, 200 kişi gözaltına alındı. 300'den fazla polis de yaralandı.
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