28 Ekim (bugün) sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? Kaçta kapanıyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı, 28 Ekim ise yarım gün resmi tatil... Vatansaşlar faka karışıklığını ortadan kaldırmak için Bugün sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? Kaçta kapanıyor? sorusuna cevap arıyor.

28 EKİM'DE SAĞLIK OCAĞI VE ECZANELER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle sağlık ocağı ve eczaneler 28 Ekim 2019 günü yarım gün çalışacak, 29 Ekim 2019 tarihinde ise tam gün kapalı olacak.