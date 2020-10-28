28.10.2020 - 00:50 |
28 Ekim (bugün) sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? Kaçta kapanıyor?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayram olurken 28 Ekim ise yarım gün resmi tatil... Tatil günlerinde sağlık ocağı ve eczanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. İşte detaylar...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı, 28 Ekim ise yarım gün resmi tatil... Vatansaşlar faka karışıklığını ortadan kaldırmak için Bugün sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? Kaçta kapanıyor? sorusuna cevap arıyor.
28 EKİM'DE SAĞLIK OCAĞI VE ECZANELER AÇIK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle sağlık ocağı ve eczaneler 28 Ekim 2019 günü yarım gün çalışacak, 29 Ekim 2019 tarihinde ise tam gün kapalı olacak.