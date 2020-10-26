28 Ekim Çarşamba yarım gün mü? 28 Ekim'de bankalar açık mı?

28 Ekim Çarşamba yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte 28 Ekim ile ilgili aramalar da arttı. Peki, 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün mü, bankalar açık olacak mı?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ? BANKALAR AÇIK MI?

29 Ekim bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Milli bayramlarımız arasında yer alan Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim öğleden sonra başlıyor, 29 Ekim günü devam ediyor. 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün olarak kabul edilmektedir.

Resmi tatil olması sebebiyle 28 Ekim Çarşamba öğleden sonra ve 29 Ekim Perşembe günü kamu kurum ve kuruluşları, bankalar çalışmayacak.