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28.06.2020 - 18:34 |

28 Haziran Koronavirüs son durum tablosu açıklandı - Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca yayınladı

28 Haziran Koronavirüs son durum tablosu vatandaşların erişimine açıldı. Her gün büyük bir merakla beklenen konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu yayınlamaya devam ediyor. Peki Türkiye haritasında bugün can kaybı ve vaka sayısında son durum nasıl oldu?

28 Haziran Koronavirüs son durum tablosu açıklandı - Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca yayınladı

Son yılların hakkında en çok arama yapılan konusu olan Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablolar açıklanmaya devam ediyor. Bugün yayınlanan son tabloda test sayısı toplamda 3.280.144'ü görürken, toplam vaka sayısı ise 197.239'a ulaştı ve 15 vatandaşımız da hayatını kaybetti. 

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(27 HAZİRAN CUMARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 48.309

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.356

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  15

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.413

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 3.280.144

TOPLAM VAKA SAYISI: 197.239

TOPLAM CAN KAYBI: 5.097

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 170.595

28 Haziran Koronavirüs son durum tablosu açıklandı - Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi - Bakan Koca yayınladı





UYGULAMADAN KAÇAMADI!

Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nın corona virüs salgınına yönelik geliştirdiği ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilen mobil uygulama Hayat Eve Sığar'ın yeni bir özelliği daha ortaya çıktı. Isparta’da karantina kurallarına uymayan bir kişi polis tarafından yakalandı. Karantinadan kaçan vatandaşın, Hayat Eve Sığar uygulamasından bakılarak evinden çıktığının tespit edildiği ve 3 bin 150 lira ceza verildiği öğrenildi.

İRAN'DA CAN KAYBI 10 BİNİ GEÇTİ

İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 134 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 595 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece Covid-19 kaynaklı can kaybının 10 bin 130'a, vaka sayısının da 215 bin 96'ya çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 899'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 175 bin 103 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 530 bin 437 olduğu bilgisini paylaştı.

 

 

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (28 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1356 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 197 bin 239, can kaybı 5 bin 97 oldu. Son 24 saatte 1413 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 170 bin 595 oldu.
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