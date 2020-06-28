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28.06.2020 - 18:34 |

28 Haziran Koronavirüs son durum tablosu yayınlanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca açıklıyor...

Son yılların hakkında en çok arama yapılan konusu olan Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablolar açıklanmaya devam ediyor. Dün yayınlanan son tabloda test sayısı toplamda 3.231.815'i görürken, toplam vaka sayısı ise 195.883'e ulaştı ve 17 vatandaşımız da hayatını kaybetmişti. Yeni tablonun bu akşam 20.00 sularında açıklanması bekleniyor...

28 Haziran Koronavirüs son durum tablosu yayınlanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca açıklıyor...

27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu vatandaşların erişimine açılıyor. Her gün büyük bir merakla beklenen konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu yayınlamaya devam ediyor. Peki Türkiye haritasında bugün can kaybı ve vaka sayısında son durum nasıl olacak?

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(27 HAZİRAN CUMARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 45.213

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.372

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  17

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.984

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 3.231.815

TOPLAM VAKA SAYISI: 195.883

TOPLAM CAN KAYBI: 5.082

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 169.182

28 Haziran Koronavirüs son durum tablosu yayınlanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi - Bakan Koca açıklıyor...




UYGULAMADAN KAÇAMADI!

Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nın corona virüs salgınına yönelik geliştirdiği ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilen mobil uygulama Hayat Eve Sığar'ın yeni bir özelliği daha ortaya çıktı. Isparta’da karantina kurallarına uymayan bir kişi polis tarafından yakalandı. Karantinadan kaçan vatandaşın, Hayat Eve Sığar uygulamasından bakılarak evinden çıktığının tespit edildiği ve 3 bin 150 lira ceza verildiği öğrenildi.

İRAN'DA CAN KAYBI 10 BİNİ GEÇTİ

İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 134 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 595 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece Covid-19 kaynaklı can kaybının 10 bin 130'a, vaka sayısının da 215 bin 96'ya çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 899'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 175 bin 103 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 530 bin 437 olduğu bilgisini paylaştı.

 

 

Kısıtlama bitti, Taksim'e koştularÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci ve üçüncü oturumları nedeniyle 81 ilde getirilen sokağa çıkma yasağı saat 18.30 itibariyle sona erdi.
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