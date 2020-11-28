28 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı son dakika gelişmeleri gündemde merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosu ile ilgili ayrıntıları günlük olarak vatandaşlarla paylaşıyor. Peki 28 kasım Türkiye koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? İşte son dakika gelişmeleri...

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında dün şu açıklamayı yaptı;

"Bugün tespit edilen 6.592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5.000’e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir. http://covid19.saglik.gov.tr"

28 KASIM TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

28 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Akşam saatlerinde koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor.