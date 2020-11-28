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28.11.2020 - 18:00 |

28 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu son durumu vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vakası Türkiye'de ilk kez mart ayında görülmüştü. Mart ayından bu yana her gün koronavirüs tablosunda; vaka sayısı, ölü sayısı, test sayısı ve iyileşen hasta sayısı olmak üzere detaylar açıklanıyor. Peki bugünkü 28 kasım Türkiye koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

28 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı son dakika gelişmeleri gündemde merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosu ile ilgili ayrıntıları günlük olarak vatandaşlarla paylaşıyor. Peki 28 kasım Türkiye koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? İşte son dakika gelişmeleri...

 KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında dün şu açıklamayı yaptı;

"Bugün tespit edilen 6.592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5.000’e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir. http://covid19.saglik.gov.tr"

28 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu Son dakika Türkiyede koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu

28 KASIM TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

28 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Akşam saatlerinde koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor.

Taksim'de maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattıİstiklal Caddesi'nde, maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattı. Kimliğini vermemek için uzun süre direnen kadın, saç rengi nedeniyle durdurulduğunu iddia ederek polise, "Orada renkli saçlı, güzel görünür kamerada diye insan seçme. Kaç saniye gördün ya, 2 saniye görmüşsündür en fazla. Kameraları getirip şov yapıyorsun" dedi.
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