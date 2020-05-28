MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 28 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı (test) bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlanıyor
ABONE OL
28.05.2020 - 18:03 |

28 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı (test) bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlanıyor

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Mayıs'taki son durumu bu akşam açıklayacak. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

28 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı (test) bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlanıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 6 milyona yakın kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda kontrol altına alınmaya başlanan ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(27 MAYIS ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 21.043

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1035

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  34

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.286

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 1.894.650

TOPLAM VAKA SAYISI: 159.797

TOPLAM CAN KAYBI: 4.431

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 122.793

28 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı (test) bugün kaça yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlanıyor













 

Banka müdürüne sokak ortasında saldırıAydın'ın Kuşadası ilçesinde, banka şube müdürü Pelin Y. (40), sokak ortasında Serdar Günay'ın taciz ve yumruklu saldırısına uğradı. Pelin Y.'nin darbedildiği anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansırken, polis tarafından yakalanan şüpheli Günay, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER