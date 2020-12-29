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29.12.2020 - 18:17 |

29 Aralık korona virüs tablosu açıklandı mı? Bugünkü vaka ve ölü sayısı kaç oldu, koronavirüs son durum nedir?

Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak yayımlanıyor. Kovid-19 salgınının durumunu takip eden vatandaşlar 29 Aralık günlük korona tablosunu araştırıyor. Peki, vaka ve ölü sayısı kaça ulaştı, korona tablosu açıklandı mı?

29 Aralık korona virüs tablosu açıklandı mı? Bugünkü vaka ve ölü sayısı kaç oldu, koronavirüs son durum nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından değerlendirmeye devam ediyor. Vaka ve ağır hasta sayısındaki düşüş dikkat çekerken, vefat eden sayısındaki artışa yönelik de uyarılar sürüyor. Kısıtlamaların ardından kovid-19 tablosunda ki değişim de öne çıkıyor. Son açıklanan koronavirüs tablosuna göre 15.197 vaka sayısına ulaşıldı. İşte, 29 Aralık korona tablosu...

29 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Bakanlığın covid-19 sayfasından düzenli olarak paylaşılan koronaya dair sayısal veriler her geçen gün daha çok merak edilir oldu. Ancak 29 Aralık için henüz koronavirüs tablosu açıklanmadı.

KORONA TABLOSU 28 ARALIK PAZARTESİ

Yayımlanan son korona tablosuna göre son 24 saatte; 180.892 test yapıldı, 15.197 vaka tespit edildi, 2.816 hasta sayısına ulaşıldı, 22.203 kişi iyileşirken 257 kişi de hayatını kaybetti.

Pazarda 'hazır mezar' tezgahıAntalya’nın Serik ilçesinde semt pazarına kamyonetiyle gelen hazır mezar firması temsilcisi, tezgah açtı. 650 lira fiyat etiketinin bulunduğu hazır mezarı satan firmanın satış sorumlusu Ali Serter, "Halkın ihtiyacını gidermek amacıyla pazar pazar, köy köy dolaşıyoruz. Pazar yerinde olması genelde ilginç bulunuyor" dedi.
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