29 Ekim canlı ders var mı? EBA'da canlı ders olacak mı? İşte EBA ders programı...

29 Ekim EBA'da canlı ders var mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu tğm yurtta yaşanıyor. Bugün Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle canlı derslerle ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte 29 Ekim EBA ders programı...

29 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı'nda 29 Ekim tam gün olmak üzere resmî tatil uygulanıyor.

29 EKİM'DE EBA'DA CANLI DERS VAR MI?

29 Ekim EBA ders programı açıklandı. İlkokul, ortaokul ve lise programında 29 Ekim ile ilgili detaylar belli oldu. Ders programında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel yayını yer aldı.

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