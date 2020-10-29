29 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte bugünkü korona tablosu...

29 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu her akşam vatandaşlar tarafından sıklıkla soruluyor. Tablodaki artış tedirgin etmeye devam ederken bugünkü koronavirüs sın durumu araştırılıyor.

29 EKİM KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI MI?

29 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklanmış değil. Bugünkü verilerin saat 19.15 gibi açıklanması bekleniyor.

28 EKİM KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI

Bugünkü koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 28 Ekim hasta sayısı 2 bin 305 vefat sayısı ise 77 oldu.

27 EKİM KORONA TABLOSU NASILDI?

Koronavirüs 27 Ekim son tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan son verilere göre bugünkü hasta sayısı 2 bin 209 olurken vefat sayısı 76 oldu.