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29.10.2020 - 17:58 |

29 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte bugünkü korona tablosu...

Koronavirüste tablo ağırlaşırken akşam saatlerinde son tablo vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sıklıkla 'Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?' sorusu yöneltiliyor. İşte ayrıntılar...

29 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte bugünkü korona tablosu...

29 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu her akşam vatandaşlar tarafından sıklıkla soruluyor. Tablodaki artış tedirgin etmeye devam ederken bugünkü koronavirüs sın durumu araştırılıyor.

29 EKİM KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI MI?

29 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklanmış değil. Bugünkü verilerin saat 19.15 gibi açıklanması bekleniyor.

28 EKİM KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI

Bugünkü koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 28 Ekim hasta sayısı 2 bin 305 vefat sayısı ise 77 oldu.

29 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu İşte bugünkü korona tablosu...

27 EKİM KORONA TABLOSU NASILDI?

Koronavirüs 27 Ekim son tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan son verilere göre bugünkü hasta sayısı 2 bin 209 olurken vefat sayısı 76 oldu.

29 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu İşte bugünkü korona tablosu...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi konuşmayı okudu! Dikkat çeken detayGelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde 'Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi' açılış programında konuştu.Halide Edip Adıvar'ın Sultanahmet Meydanı'ndan yaptığı konuşmayı okuyan Erdoğan sergi açılışında yaptığı konuşmada, 'Sergimizde yer alan eşyalar İstiklal harbi ve mücadelemizi yeniden canlandıracaktır. Çanakkale Savaşı'nın sembollerinden 57 alay sancağı bunlardan biridir' dedi.
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