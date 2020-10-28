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28.10.2020 - 09:31 |

29 Ekim üniversiteler tatil mi? 29 Ekim'de okullar var mı, üniversiteler açık mı?

29 Ekim'de üniversitelerin tatil olup olmayacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramı her yıl 29 Ekim tarihinde kutlanıyor. Bayrama kısa bir süre kala tatil ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki 29 Ekim'de üniversiteler tatil mi?

29 Ekim üniversiteler tatil mi? 29 Ekim'de okullar var mı, üniversiteler açık mı?

29 Ekim'de üniversiteler tatil mi? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi. 29 Ekim tarihlerinde Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. Peki 29 Ekim'de üniversiteler tatil olacak mı?

29 EKİM'DE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.

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