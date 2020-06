29 Haziran Koronavirüs son durum tablosu yayınlandı - Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca açıkladı...

29 Haziran Koronavirüs son durum tablosu vatandaşların erişimine açıldı. Her gün büyük bir merakla beklenen konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu yayınlamaya devam ediyor. Peki Türkiye haritasında bugün can kaybı ve vaka sayısında son durum nasıl oldu?



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

(29 HAZİRAN PAZARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 51.014

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.374

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 18

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.214

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 3.331.158

TOPLAM VAKA SAYISI: 198.613

TOPLAM CAN KAYBI: 5.115

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 171.809











ÇANKIRI İÇİN MASKE KARARI!





Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, devletin, tüm kurumlarıyla koronavirüs salgınının yayılmasını ve vatandaşın hayatını tehdit etmesini engellemek için her türlü tedbiri aldığı ve uyulması gereken kuralları belirleyip, paylaştığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda; 22.06.2020 tarihli duyuruda vaka sayısındaki azalmanın devamı için vatandaşlarımızın maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gerekli hassasiyeti sürdürmeleri hususunda bilgilendirme yapılmıştır. Ancak; bu konuda gereken hassasiyet gösterilmemiş ve ilimizdeki vaka sayısı artarak devam etmiştir. Bu nedenle; İl Hıfzıssıhha Kurulu '29.06.2020 tarihi saat 00.00'dan itibaren ilimiz genelinde vatandaşlarımızın tamamının ikametleri haricindeki kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanılmasının zorunlu olduğuna' karar vermiştir. Alınan karara uymayan vatandaşlarımıza, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci ve diğer maddeleri gereğince para cezası verilecektir."

ABD'DE CAN KAYBI 130 BİNE YAKLAŞTI!

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 40 bin 509 artarak 2 milyon 637 bin 892'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 290 artarak 128 bin 451'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 345 bin 470 vakayla Brezilya, 641 bin 156 vakayla Rusya ve 550 bin 395 vakayla Hindistan izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şu ana kadar 416 bin 787 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 484 kişi hayatını kaybetti.

New York'u yaklaşık 216 binden fazla vakayla California ve 176 bin 374 vakayla New Jersey takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 32 milyon 594 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 93 bini geçti.