3 bin fotokapan 7/24 av peşinde

Dünya genelinde çoğunlukla ulaşılması zor doğa şartlarında yaban hayatını gözlemlemek için kullanılan fotokapanlar, Türkiye’de Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından orman suçlarının tespitinde de etkin bir şekilde kullanılıyor.



Yerli ve milli yapay zekâ ile çalışan 2 bin 669 fotokapan, ülke genelinde ağaç kesme, nakil, açma, taşıma, otlatma ve kaçak avlanma gibi suçların yoğun olarak yaşandığı stratejik bölgelerde 7 gün 24 saat gözcülük yapıyor.



Suçluların kâbusu



Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşın ormancılık faaliyetlerine tüm hızıyla devam eden Orman Genel Müdürlüğü, ormanların korunması için çalışmalarına 7 gün 24 saat durmaksızın devam ediyor. Yangın gözetleme kuleleri, dronlar ve bu yıl ilk kez kullanılan insansız hava araçlarına (İHA) 28 Orman Bölge Müdürlüğü’nde yer alan toplam 2 bin 669 adet fotokapan ile özellikle orman suçlarına karşı gözcülük yapılıyor.



Hareket ve ısıya duyarlı sensörlerden sağlanan görüntü ve videolar anlık olarak OGM’deki Ormanları İzleme Koruma Entegre Müdahale (ORİKEM) merkezine aktarılıyor ve buradaki yazılımla analiz edilerek, söz konusu bölgeye en yakın orman koruma faaliyetindeki yetkiliye iletiliyor. Yetkililer daha sonra fotoğrafı çeken fotokapana intikal ederek gerekli işlemleri yapıyor.



Orman suçu işlenme olasılığı yüksek olan noktalarda yer alan fotokapanlar için OGM, Emniyet ve Jandarma kolluk kuvvetleriyle de ortak çalışmalar yapıyor. Bu sayede orman suçlarında gözle görülür azalma tespit edildi.



Aynı zamanda orman suç aletlerini, canlı ya da cansız nakil vasıtalarını tanımlayarak alarm sınıfları oluşturan fotokapanlara, araç plakasını tanımlama ve kara listeye alma özelliğinin eklenmesi için de çalışmaların yürütüldüğü bildirildi.



Suçüstü yakalandılar



Düzenlenen suç zabıtlarında, fotokapanlardan elde edilen görüntüler delil olarak kullanılıyor. Fotokapan ile tespit edilen usulsüzlüklere son olarak Bursa’da rastlandı. İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü’nün orman içine kurduğu fotokapanlar sayesinde kaçak ağaç kesimi yapan bir erkek bir kadın suçüstü yakalandı.