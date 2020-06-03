03.06.2020 - 18:12 |
3 Haziran Koronavirüs tablosu son durum yayınlanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca açıklıyor
Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri sürüyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 400 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Haziran'daki son durumu bu akşam açıklayacak...
Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyada 6 milyondan fazla insana bulaşan corona virüs ile ilgili ülkemizdeki son durumu gün be gün açıklamaya devam ediyor. İşte bu akşamki açıklama öncesi corona virüste 2 Haziran'daki son durumu gösteren grafik tablosu...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(2 MAYIS SALI)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 32.325
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 786
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 22
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 974
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 2.103.044
TOPLAM VAKA SAYISI: 165.555
TOPLAM CAN KAYBI: 4.585
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 129.921