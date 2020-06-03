3 Haziran Koronavirüs tablosu son durum yayınlanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca açıklıyor

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyada 6 milyondan fazla insana bulaşan corona virüs ile ilgili ülkemizdeki son durumu gün be gün açıklamaya devam ediyor. İşte bu akşamki açıklama öncesi corona virüste 2 Haziran'daki son durumu gösteren grafik tablosu...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(2 MAYIS SALI)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 32.325



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 786



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 22



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 974

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 2.103.044



TOPLAM VAKA SAYISI: 165.555



TOPLAM CAN KAYBI: 4.585



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 129.921





































