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09.09.2020 - 16:54 | | DHA

3 ilde orman yangını! Ekipler bölgede

Çanakkale, Adana ve Bursa'dan son dakika orman yangını haberleri geldi. Kentlerde alevlerin söndürülmesi için çalışmalar başlatıldı.

3 ilde orman yangını! Ekipler bölgede

Adana’nın Pozantı ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için orman ve itfaiye ekipleri, müdahale ediyor.

Pozantı ilçesi Eskonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, su tankları ve arazözler ile sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için müdahale sürüyor.

3 ilde orman yangını Ekipler bölgede

BURSA

Bursa-Ankara yolundaki Gölbaşı mevkiinde yer alan ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için itfaiye ekipleri, çalışma başlattı.

Bursa- Ankara yolundaki Gölbaşı mevkiinde bulunan ormanlık alanda, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin yayıldığı görülürken, bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalara başladı.

3 ilde orman yangını Ekipler bölgede

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Kavak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Gelibolu'nun Kavak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 13.00 sıralarında yangın başladı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini görenler, 'ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattı'nı aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale etmeye başladı.

Öte yandan Biga ilçesi Kalafat köyü yakınlarında da ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangına müdahaleye başladı.

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