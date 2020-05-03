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03.05.2020 - 19:23 | | AA

3. kattan düşen çocuğu portakal ağacı kurtardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde apartmanın üçüncü katından düşen 1,5 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

3. kattan düşen çocuğu portakal ağacı kurtardı

Kavaklı Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın son katında oturan Gani, Fatma Talay çiftinin çocukları Selim Talay, pencereden aşağıya sarktığı sırada dengesini kaybederek önce portakal ağacına, oradan da toprak zemine düştü.

Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan küçük Selim, buradaki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Komşulardan Uğur Alparslan, hava almak için balkona çıktığını, bu sırada yan apartmandan ses duyduğunu söyledi.

Aşağıya baktığında çocuğun yerde yattığını gördüğünü dile getiren Alparslan, "Hemen aşağıya inip çocuğu kucağıma aldım. Sonra babası geldi, babasına teslim ettim. Çocuk önce ağaca düşmüş, sonra yere. Yüzünde çizikler vardı. Direkt yere düşseydi çok daha kötü olurdu." dedi.

Betül Erdem ise balkona çıktığında çocuğun, karşı apartmanın 3. katının penceresinden sarktığını fark ettiğini söyledi.

Annesine seslenirken çocuğun ağaca düştüğünü anlatan Erdem, "Ağacın dallarına tutundu, birkaç saniye sonra yere düştü. Elleri ayakları üstüne düştü. Ağlıyordu ve iyi görünüyordu." diye konuştu.

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