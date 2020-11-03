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03.11.2020 - 16:39 | | DHA

3 kişilik Küçükyumuk ailesi, son yolculuklarına uğurlandı

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde, Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 2 gün sonra birbirlerine sarılmış olarak cansız bedenleri bulunan Mert Küçükyumuk eşi Eda Küçükyumuk ve 2 yaşındaki çocukları Ateş Küçükyumuk, memleketleri Aydın'da düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

3 kişilik Küçükyumuk ailesi, son yolculuklarına uğurlandı

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremde, 17 bina yıkıldı. Yıkılan binalardan biri de 7 katlı, 21 daireli Doğanlar Apartmanı oldu. Depremde yıkılan apartmanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarının 2’nci gününde ekipler, 3 kişilik Küçükyumuk ailesinin cansız bedenlerine ulaştı.

CENAZELERİ 52 SAAT SONRA ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDI

52 saat sonra enkaz altından çıkartılan Mert Küçükyumuk (32),, eşi Eda Küçükyumuk (30) ve çocukları Ateş Küçükyumuk'un cenazeleri bugün memleketleri olan Aydın'ın Efeler ilçesine götürüldü. Cenazeler, Mert Küçükyumuk'un baba evine geldiğinde gözyaşları sel oldu. Cenazeler, helallik alındıktan sonra öğlen Bey Camisi'ne götürüldü.

Buradaki cenaze törenine, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Mert Küçükyumuk'un babası Aydın Küçükyumuk, annesi Seher Küçükyumuk, Eda Küçükyumuk'ın babası Abdurahman Savran ve annesi Seher Savran ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cami avlusuna yan yana konulan tabutlara sarılan yakınları gözyaşı döktü. Mert Küçükyumuk'ın babası Aydın Küçükyumuk ayakta durmakta güçlük çekti. Mert Küçükyumuk'un tabutunun üstüne taraftarı olduğu Galatasaray atkısı serildi. Ardından Küçükyumuk ailesinin fertleri için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Mert Küçükyumuk'un cenazesi Kemer Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi. Eda Küçükyumuk ve oğlu Ateş Küçükyumuk'un cenazeleri ise toprağa verilmek üzere İzmir'in Bornova ilçesindeki Yeni Hacılarkırı Mezarlığı'na gönderildi. 

3 kişilik Küçükyumuk ailesi, son yolculuklarına uğurlandı

3 kişilik Küçükyumuk ailesi, son yolculuklarına uğurlandı

3 kişilik Küçükyumuk ailesi, son yolculuklarına uğurlandı

 

 

Rıza Bey Apartmanı'ndan görüntülü konuşmayla son anda kurtuldular!İzmir’de meydana gelen deprem sırasında Rıza Bey Apartmanı’nda bulunan diş hekimine gelen iki kardeş, yıkılan binadan son anda çıktı. Olcay ve Neslihan Maşa kardeşler, “Depremin merkez üssü Seferihisar’da oturan kardeşimiz ile görüntülü konuşurken bize deprem olduğunu haber verdi. O sırada Bayraklı’da henüz sallantı yoktu. Depremden 2 saniye ile görüntülü konuşma sayesinde kurtulduk” dedi.
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