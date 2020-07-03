3 Temmuz Corona tablosu yayınlandı - Koronavirüs Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca açıkladı

3 Temmuz Koronavirüs son durum tablosu yayımlandı. Bugünkü tabloya göre test sayısının toplamda 33.535.818'i gördüğü günde toplam vaka sayısı ise 203.456'ya ulaştı. 19 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 178.278 olarak duyuruldu. İşte son durum tablosunun ayrıntılar...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

(2 TEMMUZ PERŞEMBE)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 52.141

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.172

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 19

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.313

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 3.535.818

TOPLAM VAKA SAYISI: 203.456

TOPLAM CAN KAYBI: 5.186

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 178.278











TUNCELİ'DE KORKUTAN GELİŞME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin en az koronovirüs vakası görülen 5 ilinden biri olan Tunceli'de bir günde 6 vaka tespit edilmesiyle valilik kent genelindeki önlemleri artırdı. 250 hane ve bin nüfusuyla Tunceli'nin en büyük köyü konumundaki Burmageçit köyüne geçtiğimiz günlerde Kocaeli'den gelen bir kadın önceki yıllarda ölen bir yakını için hayır yemeği verdi. Çok sayıda köylünün katıldığı yemeğin ardından kadının koronavirüs testi pozitif çıktı. Yapılan filyasyon çalışmasıyla kadına temas eden 3 kişide koronavirüs tespit edildi. Burmageçit köyündeki koronavirüs vakaların ortaya çıkmasının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca karantina uygulaması başlatıldı.

Hozat ilçesine bağlı Altınçevre köyünde de yurtdışından gelen 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından filyasyon çalışması başlatıldı, köy karantinaya alındı. Her iki köydeki karantina uygulaması sürerken, köy sakinlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için Tunceli Valiliği bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri çalışmalarını sürdürüyor.

RUSYA COVID-19 İLACI İHRAÇ ETMEYE BAŞLIYOR

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) ve HimRar şirketler grubu, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisinde kullanılan "Avifavir" ilacının ihracatına başladı. Avifavir ilacı, ilk olarak Belarus'a ihraç edildi. Rus doktorlar söz konusu ilacın korona virüs hastaları üzerinde oldukça etki oluşturduğunu iddia ediyor. Mayıs ayı sonunda klinik çalışmalarda etkinliğini kanıtlayan Avifavir, Sağlık Bakanlığı'nın tescil belgesini aldı ve Haziran ortasında Rusya'daki hastanelere gönderilmeye başlandı. Avifavir korona virüs enfeksiyonunun önlenmesi, teşhisi ve tedavisi için kılavuz listesine dahil edilirken, dünya genelinde Covid-19'a karşı geliştirilmiş tescilli ilaçlardan biri oldu.



Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriev yaptığı açıklamada, "ABD yetkililerinin önümüzdeki aylarda üretilen Remdesivir ilacının neredeyse yüzde 100'ünü satın alma kararı ve dünya pazarında etkili ilaç sıkıntısı göz önüne alındığında Rusya korona virüsle mücadelede diğer ülkelere yardım etmeye ve Avifavir'in dış teslimatlarına başlamaya hazır" dedi. Dmitriev, "İlaç bir kaç kez daha ucuza mal olurken, tabletlerdeki bırakma şekli uygulamasını basitleştirerek korona virüs enfeksiyonunun erken aşamalarında tedaviye izin veriyor" şeklinde konuştu.



Şirket geçtiğimiz ayda 100 bin kutu Avifavir üretirken, Temmuz ayından itibaren aylık 300 bin kutu ilaç hazırlanması planlanıyor.