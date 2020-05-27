30-31 Mayıs bu hafta sonu 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine toplantısından nasıl bir karar çıkacak?

Sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Ramazan Bayramında 81 ilde dört gün süreyle uygulanan sokağa çıkma yasakları dün akşam saat 24:00 itibariyle sona erdi. Yasakların sona ermesinin ardından gözler bu hafta gerçekleştirilecek olan kabine toplantısına çevrildi. Normalleşmenin ikinci aşamasına geçilmesinin ardından vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, yasaklar kalktı mı sorularına yanıt aramaya başladı. Peki 30-31 Mayıs tarihinde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

30-31 MAYIS TARİHLERİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

28 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ardından bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

NORMALLEŞMENİN İKİNCİ AŞAMASI

Normalleşme sürecinde 27 Mayıs itibariyle ikinci aşamaya geçildi. Yaz ayının gelmesi ile birlikte sokağa çıkma yasakları ve şehirler arası seyahat yasaklarının kademeli olarak sonlandırılması bekleniyor.