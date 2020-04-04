30 büyükşehir hangileri! Türkiye'de seyahat yasağının getirildiği iller hangileri? İşte giriş çıkışın yasaklandığı 30 büyükşehir listesi...

30 büyükşehir hangileri sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs tedbileri kapsamında ülkemizde her gün yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen sosyal izalasyonun istenilen seviyeye bir türlü gelmemesinin ardından Bilim Kurulu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birtakım tavsiyelerde bulundu

Tavsiyeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmayları corona virüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları duyurdu. Alınan yeni kararlar arasında 30 büyükşehir ve Zonguldağa giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklanması 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletilerek 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirildi. Market ve Pazar yerleri gibi alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Peki Türkiye'de yer alan 30 büyükşehir hangileri? Hangi şehirlere giriş çıkışlar yasaklandı?

30 BÜYÜKŞEHİR LİSTESİ

Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van - Van Büyükşehir Belediyesi

30 Büyükşehir'in yanı sıra akciğer hastalıklarının fazla görüldüğü Zonguldak'a da giriş çıkışlar yasaklandı