30 büyükşehir hangileri! Türkiye'de seyahat yasağının getirildiği iller hangileri? İşte giriş çıkışın yasaklandığı 30 büyükşehir listesi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklama ile 30 büyükşehire giriş çıkışlar yasaklandı. 15 gün süreyle ilk aşamada giriş çıkışların yasaklandığı şehirleri Başkan Erdoğan 30 büyükşehir ve akciğer hastalıklarının fazla olduğu Zonguldak olarak açıkladı. Peki Türkiye'de seyahat yasağı getirilen 30 Büyükşehir hangileri?
30 büyükşehir hangileri sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs tedbileri kapsamında ülkemizde her gün yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen sosyal izalasyonun istenilen seviyeye bir türlü gelmemesinin ardından Bilim Kurulu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birtakım tavsiyelerde bulundu
Tavsiyeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmayları corona virüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları duyurdu. Alınan yeni kararlar arasında 30 büyükşehir ve Zonguldağa giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklanması 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletilerek 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirildi. Market ve Pazar yerleri gibi alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.
Peki Türkiye'de yer alan 30 büyükşehir hangileri? Hangi şehirlere giriş çıkışlar yasaklandı?
30 BÜYÜKŞEHİR LİSTESİ
Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van - Van Büyükşehir Belediyesi
30 Büyükşehir'in yanı sıra akciğer hastalıklarının fazla görüldüğü Zonguldak'a da giriş çıkışlar yasaklandı