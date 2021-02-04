30 kişiye tutuklama talebi

Protestolar esnasında bir grup öğrenciye Etiler’den üniversiteye yürüdüğü sırada polis müdahale etmişti. Müdahale sırasında polisin öğrencilere “Aşağı bak” dediği öne sürülmüş, bunun üzerine sosyal medyadan “Aşağı bakmayacağız” sloganıyla eylem başlatılmıştı. Bu eylemler sırasında ise 159 kişi gözaltına alınmış, 98’i emniyetten serbest bırakılmıştı. Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek olmak için önceki akşam Kadıköy için eylem çağrısı yapılmış ancak Kadıköy Kaymakamlığı gösteri yasağı getirmişti. Bu gelişmelerin ardından polis Kadıköy’de toplanmaya çalışan gruplara müdahale etmiş, birçok kişiyi gözaltına almıştı. İstanbul Valiliği, dün yaptığı açıklamada Kadıköy’deki eylemde ve bu eyleme katılmak için Beşiktaş ve Sarıyer’de toplanan gruplarda 105 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bu gruptan 76 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 29 kişiden 6’sı da emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 23 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Valilik açıklamasında ayrıca geçen pazartesi günü yapılan eylemlerde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen E.D.A., A.D.A., M.H., U.B.Ç., V.Ç.A., H.Y., H.S., G.T., R.D., R.Ö. ve A.Ö.’ye çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliği’nce ev hapsi uygulandığı belirtildi.

1 Şubat’taki Güney Kampüsü girişinde yapılan eylemde gözaltına alınan 51 kişi de dün Çağlayan Adliyesi’ne getirildi. Savcılık 51 kişiden 30’unu tutuklama, 12’sini konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol, 9’unu yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Tweet gözaltısı

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylara ilişkin provoke edici paylaşım yaptığı iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Avukat Ali Gül, 5 öğrencinin 3’ünün ifadesinin ardından serbest bırakıldığını açıkladı. Diğer yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü, eylemler sırasında gözaltına alınan başörtülü Şeyma A.’nın polisin kötü muamelesine maruz kaldığı iddialarını sosyal medya hesabından videolu açıklamayla yalanladı.

İzmir’de 51 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi’nde dün bir kez daha Güney Kampüs Meydanı’nda toplanan akademisyenler rektörlük binasına sırtını dönerek sessiz bir eylem gerçekleştirdi.

Akademisyenlerin eyleminin ardından öğrenciler, 22 öğrenci kulübünün imzasını taşıyan “Bir adım ileriye çağırıyoruz!” başlıklı bildiriyi bir zarf içerisinde akademisyenlere dağıttı. Türkiye’nin farklı kentlerinden de öğrenciler destek gösterileri düzenledi. İzmir’de Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde destek gösterisi yapan 51 kişi gözaltına alındı.