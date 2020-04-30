30 Nisan Koronavirüs tablosu SON DURUM açıklanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 3 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(29 NİSAN ÇARŞAMBA)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 43.498



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.392



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 89



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 5.231

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 991.613



TOPLAM VAKA SAYISI: 117.589



TOPLAM CAN KAYBI: 3.081



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 44.022















