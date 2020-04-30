MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 30 Nisan Koronavirüs tablosu SON DURUM açıklanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlıyor
ABONE OL
30.04.2020 - 18:02 |

30 Nisan Koronavirüs tablosu SON DURUM açıklanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlıyor

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Nisan'daki son durumu bu akşam açıklıyor. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

30 Nisan Koronavirüs tablosu SON DURUM açıklanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 3 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(29 NİSAN ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 43.498

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.392

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  89

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 5.231

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 991.613

TOPLAM VAKA SAYISI: 117.589

TOPLAM CAN KAYBI: 3.081

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 44.022

30 Nisan Koronavirüs tablosu SON DURUM açıklanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlıyor






Kadın sürücü, çarptığı yaralı kadının başında ağladıBursa'nın İnegöl ilçesinde, Fatma K.'nin otomobiliyle çarptığı Arzu Z. yaralandı. Yaralı kadının yanına gelen sürücü Fatma K., başında bir süre ağladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

30 Nisan Koronavirüs tablosu SON DURUM açıklanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlıyor

30 Nisan Koronavirüs tablosu SON DURUM açıklanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlıyor

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

30 Nisan Süper Loto çekilişi ne zaman saat kaçta? - 654. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları belli oluyor

30 Nisan Süper Loto çekilişi ne zaman saat kaçta? - 654. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları belli oluyor

Sıradaki Haber