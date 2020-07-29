30 Temmuz arefe günü tatil mi? Yarın yarım gün mü? Arefe günü bankalar açık mı?

Kurban Bayramı tatili başlıyor. Bayramın birinci günü kılınacak bayram namazı ile Kurban Bayramı başlıyor. 30 Temmuz Perşembe günü ise arefe günü. Arefe günü de tatile dahil mi?

YARIN YARIM GÜN MÜ, AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Arefe günlerinde çalışma yarım gün yapılıyor. Resmi tatiller arasına giren arefe günü bayram tatiline yarım gün olarak ekleniyor.

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Pazartesi günü sona erecek olan bayram tatilinin uzatılması ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bayram tatili arefe günü ile birlikte 4.5 gün olacak.

Kurban Bayramı 30 Temmuz arefe günü başlıyor.

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı'nın 1. günü.

1 Ağustos Cumartesi bayramın 2. günü.

2 Ağustos Pazar bayramın 3. günü.

3 Ağustos Pazartesi bayramın 4. günü.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Resmi tatil olması nedeniyle bankalar, kamu kurum ve kuruluşları da arefe günü yarım gün çalışıyor.