MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 300 kiloluk Çal Canavarı öldürüldü!
ABONE OL
03.02.2020 - 16:17 | | DHA

300 kiloluk Çal Canavarı öldürüldü!

Denizli'nin Çal ilçesinde, halkın heybeti nedeniyle 'Çal Canavarı' lakabını taktığı ve ekinlere zarar verdiği belirtilen yaban domuzu, bu sabah vurularak telef edildi.

300 kiloluk Çal Canavarı öldürüldü!

Çal'ın Kumral mevkisinde sıklıkla görülen, arazideki ürünlere zarar verdiği ifade edilen dev yaban domuzu, avcı Mehmet Oruç (23) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Yaklaşık 300 kilogram olması nedeniyle birçok avcı tarafından avlanmak istenen ancak bir türlü vurulamayan 'Çal Canavarı' olarak adlandırılan domuzu vuran Avcı Oruç, "Herkes bu domuzun peşindeydi. Vurmak bana nasip oldu. Arazideki ürünlere zarar veriyordu" dedi.

 

 

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul hava durumu nasıl, kar ne zaman yağacak? 4 Şubat Meteoroloji'den son dakika İzmir ve Ankara açıklaması

İstanbul hava durumu nasıl, kar ne zaman yağacak? 4 Şubat Meteoroloji'den son dakika İzmir ve Ankara açıklaması

Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Bakan'dan EYT açıklaması

Bakan'dan EYT açıklaması

Sıradaki Haber