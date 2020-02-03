03.02.2020 - 16:17 | | DHA
300 kiloluk Çal Canavarı öldürüldü!
Denizli'nin Çal ilçesinde, halkın heybeti nedeniyle 'Çal Canavarı' lakabını taktığı ve ekinlere zarar verdiği belirtilen yaban domuzu, bu sabah vurularak telef edildi.
Çal'ın Kumral mevkisinde sıklıkla görülen, arazideki ürünlere zarar verdiği ifade edilen dev yaban domuzu, avcı Mehmet Oruç (23) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
Yaklaşık 300 kilogram olması nedeniyle birçok avcı tarafından avlanmak istenen ancak bir türlü vurulamayan 'Çal Canavarı' olarak adlandırılan domuzu vuran Avcı Oruç, "Herkes bu domuzun peşindeydi. Vurmak bana nasip oldu. Arazideki ürünlere zarar veriyordu" dedi.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.