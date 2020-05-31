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31.05.2020 - 18:13 |

31 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı (test) bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlıyor

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 400 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mayıs'taki son durumu bu akşam açıklayacak. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

31 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı (test) bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlıyor

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyada 6 milyondan fazla insana bulaşan corona virüs ile ilgili ülkemizdeki son durumu gün be gün açıklamaya devam ediyor. Peki 31 Mayıs koronavirüs son durum nasıl? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(30 MAYIS CUMARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 39.230

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 983

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  26

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.021

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 2.003.594

TOPLAM VAKA SAYISI: 163.103

TOPLAM CAN KAYBI: 4.515

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 126.984

31 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı (test) bugün kaça yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlıyor















 

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