31 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı (test) bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlıyor

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyada 6 milyondan fazla insana bulaşan corona virüs ile ilgili ülkemizdeki son durumu gün be gün açıklamaya devam ediyor. Peki 31 Mayıs koronavirüs son durum nasıl? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(30 MAYIS CUMARTESİ)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 39.230



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 983



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 26



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.021

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 2.003.594



TOPLAM VAKA SAYISI: 163.103



TOPLAM CAN KAYBI: 4.515



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 126.984



































