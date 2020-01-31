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31.01.2020 - 14:45 |

31 Ocak son depremler listesi | Türkiye'de en son ne zaman deprem oldu? AFAD son depremler listesi

TÃ¼rkiye ve Ã§evresinde meydana gelen depremler vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rma konusu olmaya devam ediyor. Manisa, ElazÄ±ÄŸ, Ankara, Malatya ve Akdeniz aÃ§Ä±klarÄ±nda zamam zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Peki en son deprem ne zaman oldu. Ä°ÅŸte AFAD son depremler listesi...

31 Ocak son depremler listesi | Türkiye'de en son ne zaman deprem oldu? AFAD son depremler listesi

TÃ¼rkiye'de meydana gelen son depremler AFAD tarafÄ±ndan listelenmeye devam ediyor. Gelen son dakika haberlerine gÃ¶re AFAD anlÄ±k olarak TÃ¼rkiye ve Ã§evresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. GeÃ§tiÄŸimiz hafta iÃ§erisinde Manisa, ElazÄ±ÄŸ, Malatya, Ankara ve Akdeniz aÃ§Ä±klarÄ±nda meydana gelen depremler bu haftada etkisini sÃ¼rdÃ¼rmeye devam ediyor. Peki TÃ¼rkiye'de en son ne zaman deprem oldu? Ä°ÅŸte 31 Ocak AFAD son depremler listesi...

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31 Ocak son depremler listesi | TÃ¼rkiyede en son ne zaman deprem oldu AFAD son depremler listesi

Milliyet'te HaftanÄ±n Özeti (31 Ocak 2020)Ä°ÅŸte Türkiye ve dünyada aftanÄ±n öne çÄ±kan haberleri...
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