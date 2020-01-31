TÃ¼rkiye'de meydana gelen son depremler AFAD tarafÄ±ndan listelenmeye devam ediyor. Gelen son dakika haberlerine gÃ¶re AFAD anlÄ±k olarak TÃ¼rkiye ve Ã§evresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. GeÃ§tiÄŸimiz hafta iÃ§erisinde Manisa, ElazÄ±ÄŸ, Malatya, Ankara ve Akdeniz aÃ§Ä±klarÄ±nda meydana gelen depremler bu haftada etkisini sÃ¼rdÃ¼rmeye devam ediyor. Peki TÃ¼rkiye'de en son ne zaman deprem oldu? Ä°ÅŸte 31 Ocak AFAD son depremler listesi...

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