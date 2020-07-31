31 Temmuz Korona tablosu - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Koca açıklıyor
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından vatandaşlarla paylaşılıyor. Dün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 5 milyona yaklaştığı, toplam vaka sayısı ise 229.891'e ulaştığı belirtildi. 15 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 213.539 olarak duyuruldu...
Tüm dünyada etkisi devam eden koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki son durum bu akşam 20.00 sularında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanacak. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(30 TEMMUZ PERŞEMBE)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 43.236
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 967
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 15
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 982
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 4.754.331
TOPLAM VAKA SAYISI: 229.891
TOPLAM CAN KAYBI: 5.674
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 213.539
ABD'DA CAN KAYBI 160 BİNE YAKLAŞTI!
ABD’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 155 bin 370’e yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün başladığı günden bu yana 155 bin 370 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 4 milyon 638 bin 132 kişiye ulaştı. Ülkede, 2 milyon 286 bin 429 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
YAPAY ZEKA %90 ORANINDA...
Oxford Üniversitesi’nden araştırmacılar, bir kişide koronavirüs olup olmadığını 1 saat içinde ve yüzde 90 doğrulukla tespit edebilen bir yapay zeka geliştirdi.
Yapay zeka, hastanelere gelen kişilerin ilk bir saatteki verilerini inceleyerek tespitte bulunuyor. Bunlar arasında kan testleri ve yaşamsal belirtileri de yer alıyor.
Normalde koronavirüs testleri burun ve genze sürtülen bir çubuğun üzerindeki moleküllerin incelenmesiyle yapılıyor ve sonucunun çıkması 12-48 arası zaman alıyor.
Oxford ekibi, Mart ayından beri yürüttükleri çalışmayı Oxford Üniversitesi Hastaneleri’ni ziyaret eden 115 bin kişi üzerinde yürüttü.
Uzmanlar, bunun hızlıca sonuç almak isteyen sağlık çalışanları için büyük kolaylık olabileceğini belirtiyor.
Kaynak: BBC Türkçe