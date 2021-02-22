33 yaşındaki adam evde intihar etti!

Olay, dün öğle saatlerinde Araban'a bağlı Beydilli Köyü'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle bunalımda olduğu öne sürülen Ali Y., kimsenin bulunmadığı sırada evde bulunan av tüfeğini çenesinin altına dayayarak ateşledi. Silah sesini duyanlar girdikleri evde Ali Y.'yi kanlar içerisinde buldu.
İhbarla gelen sağlık ekiplerinin öldüğünü belirlediği Ali Y., olay yerinde yapılan inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ali Y.'nin cansız bedeni otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Hafter’in kaçırdığı Türklerden 1 yıldır haber alınamıyorHatırlayacaksınız geçtiğimiz haftalarda Türk vatandaşları Nijerya'da deniz haydutları tarafından kaçırılmıştı. Bu konu günlerce gündemde kaldı. Peki ya Libya'da kaçırılan Türklerden kaç kişi haberdar? 1 yılı aşkın süredir Hafter güçlerinin elinde tutulan Türk vatandaşlarının akıbetlerini bilen var mı? Ne yiyip ne içtiklerini, yaşayıp yaşamadıklarını. Kaçırılan Türklerin yakınları bilmek istiyor. Aileler yardım bekliyor. CNN Türk’ten Mücahit Topçu ve Caner Emre Kınacı'nın özel haberi...