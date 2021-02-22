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22.02.2021 - 12:40 | | DHA

33 yaşındaki adam evde intihar etti!

Gaziantep’te, 33 yaşındaki Ali Y.  ailesiyle beraber yaşadığı evde çenesinin altına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek intihar etti. Ali Y.'nin cansız bedeni otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

33 yaşındaki adam evde intihar etti!

Olay, dün öğle saatlerinde Araban'a bağlı Beydilli Köyü'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle bunalımda olduğu öne sürülen Ali Y., kimsenin bulunmadığı sırada evde bulunan av tüfeğini çenesinin altına dayayarak ateşledi. Silah sesini duyanlar girdikleri evde Ali Y.'yi kanlar içerisinde buldu.

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin öldüğünü belirlediği Ali Y., olay yerinde yapılan inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ali Y.'nin cansız bedeni otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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