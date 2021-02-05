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05.02.2021 - 13:44 | | DHA

35 doz aşı kayboldu! Soruşturma başlatıldı

Konya'daki Taşkent Devlet Hastanesi'ne getirilen ve daha iyi muhafaza edilmesi için aynı binanın alt katında, Aile Sağlık Merkezi'ndeki dolaplarda tutulan 2 Covid-19 aşısı ile merkezdeki 33 aşı kayboldu. Hastane yönetimi ve sorumlu doktor, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. İl Sağlık Müdürlüğü'nce de idari soruşturma başlatıldı.

35 doz aşı kayboldu! Soruşturma başlatıldı

Konya Taşkent Devlet Hastanesi'ne getirilen Covid-19 aşıları, daha iyi muhafaza edilmesi için aynı binanın alt katındaki Aile Sağlık Merkezi dolaplarına konuldu. Kilitli dolapta 19 Ocak'ta yapılan kontrolde, Covid-19 aşılarından 2'sinin olmadığı fark edildi. Aile Sağlık Merkezi'nde yapılan araştırma sonucu ise diğer dolaplardaki Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, kızamık, verem, tetanos, hepatit B ve A ile çocuk aşıları dahil 33 aşının daha kayıp olduğu anlaşıldı.

Bunun üzerine hastane yönetimi ve sorumlu doktor, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. İl Sağlık Müdürlüğü de aşıların kaybolmasıyla ilgili idari soruşturma başlattı. 

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