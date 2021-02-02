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02.02.2021 - 14:34 | | DHA

Mersin'de kayÄ±p aÅŸÄ±larla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Mersin, Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, TorosÂ Devlet Hastanesi'nde 24 doz aÅŸÄ±nÄ±n kaybolmasÄ±yla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. Mersin Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, kaybolan aÅŸÄ±larla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

Mersin'de kayÄ±p aÅŸÄ±larla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Â Mersin Toros Devlet Hastanesinde saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± iÃ§in getirilen ilk parti SinovacÂ koronavirÃ¼s aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n yetmemesi Ã¼zerine sayÄ±m yapÄ±ldÄ±.

SayÄ±mda, 24 doz aÅŸÄ±nÄ±n kaybolduÄŸu tespit edildi.

OLAYLA Ä°LGÄ°LÄ° SORUÅžTURMA AÃ‡ILDI

Mersin SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri 24 doz kayÄ±p Covid-19 aÅŸÄ±sÄ±n akÄ±betinin belirlenmesi Ã¼zerine soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

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Mersinde kayÄ±p aÅŸÄ±larla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Konya'da üretilen maket "çelik kanatlar" gerçeÄŸini aratmÄ±yorKonya'da plastik enjeksiyon üzerine üretim yapan firma, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk YÄ±ldÄ±zlarÄ±'nÄ±n uçaÄŸÄ± baÅŸta olmak üzere, Türk semalarÄ±nÄ±n savunucularÄ± olan jet uçaklarÄ±n maketini üretiyor.
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