36 kente kar uyarısı

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, bugün Antalya’nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta’nın doğu ve Konya’nın batısında yoğun kar, Bolu Dağı geçişi olmak üzere Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ankara’nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde ise kuvvetli kar bekleniyor

Kar beklenen diğer iller ise şöyle; Afyonkarahisar, Ankara, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Yozgat, Çorum, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Muş, Bitlis, Ağrı, Bursa, Balıkesir, Yalova, Çankırı, Çanakkale, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Uşak, Sakarya, Eskişehir, Bolu, Kastamonu, Erzurum, Hakkâri ve Bingöl.”

Denizli, Manisa, Zonguldak, Bartın, Kahramanmaraş, Şırnak’ta karla karışık yağmur, Antalya’nın doğu ilçeleri, Mersin ve Adana’nın batı kesimlerinde ise kuvvetli sağanak ve rüzgâr beklendiği belirtildi. Antalya için zirai don uyarısı da yapıldı.

Meteoroloji, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli rüzgâr beklendiğini açıkladı.

Karadeniz’de sıcaklık rekoru

Karadeniz Bölgesi’nde son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bölgede geçen salı günü ölçülen en yüksek hava sıcaklığı Giresun’un Espiye ilçesinde 21.7 derece oldu. Bu sıcaklık değeri ile aralık, ocak ve şubat aylarını kapsayan kış mevsiminde tüm zamanların rekoru kırıldı. Sıcak havayı fırsat bilenler sahil ve parkları doldurdu, bağ ve bahçe işlerine yöneldi. Samsun’da vatandaşlar parklarda kış güneşinin keyfini çıkardı. Trabzon’da ise tarlalarını kazdı, hayvanlarını otlattı.

Çabalar Semiha için

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Dedeler köyünde doğum sancıları tutan Semiha Çakmak için ekipler seferber oldu. Köye giderken yolda mahsur kalan sağlık görevlileri, karla mücadele ekiplerinin çalışmasının ardından bölgeye ulaşarak, Çakmak’ı hastaneye yetiştirdi. Bitlis’te ise kar kalınlığı 2.5 metreyi aştı.