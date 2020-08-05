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05.08.2020 - 11:13 |

3'üncü katta şok! Daireyi doğumhaneye çevirmişler

İstanbul Sultangazi'de polis ekipleri, bir apartmanın 3'ncü katına baskın yaptı. Baskın sonucunda dairenin kaçak doğumhane olduğu tespit edildi. Olayda 5'i kadın 6 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Akılalmaz olay! Daireyi doğumhaneye çevirmişler...
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İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3'ncü katının kaçak doğumhane olarak kullanıldığı ihbarını alan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baskın düzenledi. Ekipler, yaklaşık 2 ay önce Suriyeli bir çift tarafından kiralandığı tespit edilen dairede yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını belirledi.

Adreste yapılan aramada sözde muayene odalarında ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaç, tıbbi malzemeler ele geçirildi.

Apartmanın girişinde bulunan zil tuşlarında, doğum ve muayene için gelen kadınların daireyi karıştırmamaları için üçüncü kat zilinin kırmızı boyayla işaretlendiği ve 3 rakamının yazıldığı görüldü.

Daire zabıta tarafından mühürlenirken, kaçak doğumhaneyi işleten çift ile birlikte muayene olmaya gelen 4 yabancı uyruklu kadını gözaltına aldı.

3üncü katta şok Daireyi doğumhaneye çevirmişler

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