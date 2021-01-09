3'üncü kez basıldı! Cezası belli oldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, daha önce iki kez denetim yapıp, kötü koşullarda beslediği kedi ve köpeklerine el koyup, para cezası uyguladığı Sadiye Servet G.'nin evine ihbar üzerine 3'üncü kez baskın düzenledi. Zabıta ve polis ekiplerinin de eşlik ettiği baskında hayvanseverler de yer aldı. Evde yapılan denetimlerde uygunsuz şartlarda beslenen 1 köpek ve 8 kedi tespit edildi.

Sadiye Servet G., kedileri sokaktan toplayıp, sahip çıktığını söyledi. Sadiye Servet G.'nin, bahçesinde daha önceki denetimlerde yıkılan hayvan padoklarını tekrar yaptırdığı belirlendi. Sadiye Servet G.'nin evinin önünde toplanan yakınları ve tanıdıkları, hayvanlara el koyma işlemine uzun süre itiraz etti. Hayvanseverlerin de desteği ile 9 hayvan alınarak, belediye barınağına götürüldü.



HAYVAN BESLEMEKTEN MEN



Daha önce yapılan iki denetimde uygunsuz koşullarda beslediği toplam 27 hayvan için iki kez idari yaptırım uygulandığı ve toplam 9 bin 774 TL para cezası uygulandığı belirlenen Sadiye Servet G.'ye, 3'üncü denetim sonunda tespit edilen 9 hayvan için toplam 3 bin 258 TL para cezası uygulandı. Sadiye Servet G. ayrıca 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 24’ncü maddesi kapsamında tamamen hayvan beslemekten men edildi.

İLK RAPOR: HAYVANLAR SAĞLIKSIZ



Öte yandan belediye barınağına götürülen hayvanların ilk veteriner muayenesi raporu da ortaya çıktı. Raporda köpeğin bir gözünün tamamen diğer gözünün de yüzde 30 oranında gördüğü belirtildi. Hayvanların sağlıksız olduğu belirtilerek, "Kedilerin kan değerlerine bakılarak enfeksiyon durumu olduğu saptandı. Karaciğer ve böbrek değerleri büyük olan iki kedide karaciğer böbrek değerlerinde normal değerin üstünde artış olduğu gözlendi. Tüy ve deri yapıları çok kötü, ağız kokuları var, diş eti yangısı mevcut" denildi.





