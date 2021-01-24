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24.01.2021 - 15:41 | | İHA

4 ay evli kaldığı kadına kabusu yaşatan adam yakalandı!

Antalya’da 4 aylık evliliğinin ardından iddiaya göre eski eşini ölümle tehdit eden 30 yaşındaki şahıs, İstanbul’da yakalandı.

4 ay evli kaldığı kadına kabusu yaşatan adam yakalandı!

Antalya’da yaşayan 30 yaşındaki Vehbiye Aydın, 4 aylık evliliğinin ardından iddiaya göre boşandığı eski eşi tarafından tehdit edildiğini ve ölüm mesajları aldığını söylemişti.

Polis ekipleri, çalışmalar kapsamında kadının eski eşi G.Z.’nin Antalya’da 2 suçtan hakkında yakalama kararı ve 8 suçtan faili firar olarak arandığı belirlendi. 22 Ocak tarihinde İstanbul’da annesinin evinde olduğu belirlenen G.Z., Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarıyer Büyükdere Mahallesi'ndeki adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Aynı gün “tehdit ve şantaj” suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

Deniz suyu 40 metre çekildiMuğla'nın Ula ilçesinde deniz suyunun 40 metre çekildiği bildirildi. Kum adacıklarının oluştuğu Akyaka sahili drone tarafında görüntülendi.
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