4. güne girildi... KPSS soru ve cevapları açıklandı mı?

KPSS soru ve cevapları yıllardır 2 gün içnde açıklanırdı. Fakat son sınavda süre bir hayli uzadı. Adaylar sosyal medya üzerinden soru ve cevapların bir an önce açıklanması talebinde bulunurken bugün yine gözler ÖSYM'de olacak. Peki herhangi bir duyur geldi mi?

KPSS GENEL KÜLTÜR-GENEL YETENEK İLE EĞİTİM BİLİMLERİ SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ile Eğitim Bilimleri soru ve cevaplarının açıklanma tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru gelmedi. Geçen yıl soru ve cevaplar sınavdan 2 gün sonra açıklanmıştı. Soru ve cevapların en geç cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.

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KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.