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27.05.2020 - 02:25 | | DHA / İHA

4 günlük kısıtlama sona erdi! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Konya'da corona virüs önlemleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle kentin girişlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

4 günlük kısıtlama sona erdi! Kilometrelerce kuyruk oluştu

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 81 ilde Ramazan Bayramı süresince başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Konya kent merkezine araçlarıyla dönüş yapanlar, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Bayram öncesi ilçelere gidenler kısıtlamanın bitmesiyle Konya'ya dönüş yolunda trafiği kilitledi. Kent girişinde kontrol yapan polis ekipleri de, önlemlere ve yaş kısıtlamasına uymayanlar hakkında işlem yaptı.

4 günlük kısıtlama sona erdi Kilometrelerce kuyruk oluştu

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu. Yaklaşık 7 kilometrelik oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketlerinden geri dönüş yapan sürücüler, Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu. Kontroller sırasında Ankara kara yolunda yaklaşık 7 kilometrelik trafik yoğunluğu havadan drone ile görüntülendi.

4 günlük kısıtlama sona erdi Kilometrelerce kuyruk oluştu

7 kilometrelik araç kuyruğu havadan görüntülendi

Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki Kayadibi mevkisinde uygulama noktasında denetim yapan polis, sürücülerin ve yolcuların tek tek ateşlerini ölçtü. Özel araçlarının yanı sıra toplu taşıma araçlarını kullananların seyahat izin belgeleri de kontrol edildi. İzin belgesi olmayan bazı sürücüler ise geri gönderildi. Trafik denetimlerinin de kesintisiz devam edileceği bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelecek bayramlar şehirleri doldursunSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın yalnızca evlere geldiğini belirterek "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının gölgesinde Ramazan Bayramı'nın sona ermesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
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