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11.07.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

4 polise 22.5 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Sultangazi’deki Mimar Sinan Kent Ormanı’nda, 14 Nisan 2017’de polisin “Dur” ihtarına uymadıkları iddiasıyla ateş açtığı otomobildeki Oğuzhan Erkul ve Barış Altınışık ölmüş; Ramazan Altürk ile Demirhan Erkul ise yaralanmıştı. Sanık polislerin yargılanmasına dün devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık polisler Erkan E., Kenan A., Zafer S. ve Davut B. katılmazken tarafları avukatları temsil etti.

4 polise 22.5 yıla kadar hapis talebi
ELİF ALTIN İstanbul

‘Teröre muzahir bölge’

Savcı mütalaasında, olayın olduğu Gazi Mahallesi Kent Ormanı isimli bölgenin teröre muzahir bölge olduğunu, daha önce burada DHKP-C terör örgütünce silahlı eylemlerde bulunulduğunu, şüpheli polislerin olay günü oraya poşulu ve silahlı üç kişinin parkta propaganda yaptıklarına dair ihbar üzerine gittiklerini belirtti. Mütalaada, polislerin parkta kontrol yaparken, araçla hızla gelen Demirhan Erkul’un “dur” ihtarına uymayıp gaza basarak sanık polislerden Kenan A. ve ekip aracına çarparak kaldırıma çıktığı, bu sırada polislerin havaya uyarı ateşi açtığı, ancak aracın durmaması nedeniyle sanıkların aracın arkasından ateş ettikleri belirtildi. 

‘Orantı sınırını aştılar

Mütalaada, sanık polislerin kanun hükmünü yerine getirdikleri ancak orantılı hareket sınırını aşmaları sebebiyle Ozan Erkul ve Barış Kerem’in öldüğü belirtildi. Mütalaada olay yerinde 35 kovan tespit edildiği, araçta 23 adet atış tespit edildiği, bu nedenle orantının aşıldığı kanaatine varıldığı, sanık polislerin ölüm sonucunu istemedikleri ancak bu sonucu öngörebilecekleri belirtildi. Dört sanık polis hakkında, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis talep edildi.

 

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