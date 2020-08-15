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15.08.2020 - 15:13 | | İHA

4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, fidye isteyen zanlılar tutuklandı

Mersin'de 4 yaşındaki çocuğu evlerinin önünden ablasının kucağından zorla alıp kaçıran, ardından ailesinden 250 bin lira fidye isteyen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 13 Ağustos 2020 akşam saatlerine doğru merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde yabancı uyruklu 4 yaşındaki H.A. isimli çocuk, 9 yaşındaki ablasının kucağından zorla alınarak, kaçırıldı.

Olayın ardından araba alım satımı yapan babayı gizli numaradan arayan kimliği belirsiz kişiler, çocuğun ellerinde olduğunu, 250 bin lira fidye istediklerini, gün içinde vermediği takdirde çocuğu öldüreceklerini söylediler. Ailenin şikayeti üzerine şahısların peşine düşen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 saatlik titiz çalışmanın neticesinde şüpheli L.S. ile M.G.'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Ekipler ayrıca çocuğu da sağlıklı bir şekilde bularak, ailesine teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

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