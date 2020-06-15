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15.06.2020 - 15:36 | | DHA

4 yavru köpeği yangından kurtardı

Antalya'da, otluk ve çalılık alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Celal Remo adlı hayvansever, 4 yavru köpeği alevler arasından kurtardı.

4 yavru köpeği yangından kurtardı
Antalya Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerindeki otluk ve çalılık alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Bu sırada Celal Remo adlı hayvansever, yangının olduğu alanda bir köpeğin yavruladığını ve 4 yavrusu bulunduğunu söyledi. Dumana aldırış etmeden yanan alana giren Celal Remo, yavru köpekleri bulunduğu yerden kurtarıp, su içirdi. Yerleşim yerine çok yakın olan yangın ise kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.‘AKLIM KÖPEKLERDE KALMIŞTI’Celal Remo, "Yangının çıktığını haber alınca hemen buraya geldim. Aklım köpeklerde kalmıştı. Onlara bir şey olmadığını görünce çok sevindim. Köpekleri çok seviyorum. Bu yüzden çevrede beni 'Köpekli Remo' olarak bilirler. Hiçbirine bir şey olsun istemem" dedi.Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
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