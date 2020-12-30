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30.12.2020 - 17:16 | | İHA

43 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı!

Hakkında 43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın Antalya'da yakalandı.

43 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı!

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada yakalanan E.G.Y. isimli kadının “Bilişim Sistemleri Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık”, “Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” suçlarından 43 yıl kesilmiş hapis cezası ile arandığı, ayrıca 13 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

E.G.Y., yapılan işlemlerin ardından 29 Aralık günü Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

 

 

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