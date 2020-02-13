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13.02.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet

43 yıl sonra alkışlarla uğurlandı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy, 43 yıl hizmet verdiği kurumdan, fakültede düzenlenen törenle emekliye ayrıldı.

43 yıl sonra alkışlarla uğurlandı

 

Göksoy son gününde bile, 28. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi’ni düzenleyerek ve yöneterek hizmetini sürdürdü.

Kuruma 43 yıl çok değerli hizmetlerde bulunan bilim insanı ve aynı zamanda bir tıp tarihçisi olan Göksoy’u, Prof. Dr. Meliha Terzioğlu Amfisi’nde düzenlenen veda töreninde, ailesi, meslektaşları, arkadaşları, öğrencileri yalnız bırakmadı. Törene katılanlar Göksoy’u çiçeklerle, plaketlerle, alkışlarla uğurlayarak, bundan sonraki yaşamında da başarılar ve mutluluklar diledi.

Kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktıADANA'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı telefon direği ve bir evin duvarı yıkıldı. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı.
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