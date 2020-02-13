43 yıl sonra alkışlarla uğurlandı

Göksoy son gününde bile, 28. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi’ni düzenleyerek ve yöneterek hizmetini sürdürdü.

Kuruma 43 yıl çok değerli hizmetlerde bulunan bilim insanı ve aynı zamanda bir tıp tarihçisi olan Göksoy’u, Prof. Dr. Meliha Terzioğlu Amfisi’nde düzenlenen veda töreninde, ailesi, meslektaşları, arkadaşları, öğrencileri yalnız bırakmadı. Törene katılanlar Göksoy’u çiçeklerle, plaketlerle, alkışlarla uğurlayarak, bundan sonraki yaşamında da başarılar ve mutluluklar diledi.