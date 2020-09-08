Ticaret ile uÄŸraÅŸan Burak E. ile Nida Nur YÄ±ldÄ±z, 8 EylÃ¼l 2018 tarihinde evlendi. BaÅŸlayan anlaÅŸmazlÄ±k Ã¼zerine Nida Nur YÄ±ldÄ±z, boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±. Ã‡ift, 10 Ocak 2019 gÃ¼nÃ¼ boÅŸandÄ±.

Ä°ddiaya gÃ¶re Burak E., YÄ±ldÄ±z'Ä±n Ã¶zel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini, boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda, cep telefonundaki mesajlaÅŸma uygulamasÄ±ndan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n olduÄŸu gruba gÃ¶nderdi.

Durumdan, kendisine gelen mesajlar ile haberdar olan YÄ±ldÄ±z, eÅŸinin 3 farklÄ± kadÄ±nla Ã§ekilmiÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini de buldu. Delilleri toplayan YÄ±ldÄ±z, savcÄ±lÄ±ÄŸa suÃ§ duyurusunda bulundu.YÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sonunda Burak E. hakkÄ±nda 'Ã–zel hayatÄ±n gizliliÄŸini ihlal etmek' suÃ§undan dava aÃ§Ä±ldÄ±.

YAÅžADIKLARINI GÃ–ZYAÅžI DÃ–KEREK ANLATTI

DavanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± bugÃ¼n 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Tutuksuz sanÄ±k Burak E.'nin katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada ifadesi alÄ±nan Nur Nida YÄ±ldÄ±z, gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±.

Eski eÅŸi ile sorunsuz bir ÅŸekilde boÅŸandÄ±ktan 5 ay sonra durumdan haberdar olduÄŸunu ifade eden YÄ±ldÄ±z, "Eski eÅŸim Ã¶zel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerimi yollamÄ±ÅŸ arkadaÅŸlarÄ±na. Eski ortaÄŸÄ± ile kafede buluÅŸtuk. Bana gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri izletti. Ä°kimizin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriydi. BirkaÃ§ ay sonra yanlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan bir kiÅŸi daha mesaj attÄ±. Elinde bana ait gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler varmÄ±ÅŸ. BaÅŸka kadÄ±nlara ait gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler de varmÄ±ÅŸ. Bunun Ã¼zerine ÅŸikayetÃ§i oldum. En aÄŸÄ±r cezayÄ± almasÄ±nÄ± istiyorum" dedi.

YÄ±ldÄ±z'Ä±n avukatlarÄ± da sanÄ±ÄŸÄ±n eski eÅŸine ait Ã¶zel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri kopyalayÄ±p daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. DuruÅŸma ertelendi.

'DAVANIN PEÅžÄ°NÄ° BIRAKMAYACAÄžIM'

Adliye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± aÃ§Ä±klama yapan YÄ±ldÄ±z, "Bu davanÄ±n peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±m. Bir cinsel hedef haline getirildim. DuruÅŸmaya 5 dakika kalana kadar dahi rahatsÄ±z edici yorumlar, mesajlar geldi. Bunlar beni utandÄ±racak, yÄ±ldÄ±racak ÅŸeyler deÄŸiller. HakkÄ±mÄ± almadan bu davadan vazgeÃ§meyeceÄŸim. Korkmuyorum. Bu sadece benim davam deÄŸil tÃ¼m topluma yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir hareket" diye konuÅŸtu.

Ã‡ok sayÄ±da kadÄ±n derneÄŸi Ã¼yeleri de adliye Ã¶nÃ¼ne gelerek Nida Nur YÄ±ldÄ±z'a destek oldu.

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