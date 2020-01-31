31.01.2020 - 09:48 | | İHA
5 bin 10 paket kaçak sigarayı kamyon lastiklerine gizlemişler!
Van-Bitlis Karayolu üzerindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan kamyonda yapılan aramada 4 dingil ve 1 stepne lastiğine gizlenmiş 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Bitlis Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında, şüphelendikleri kamyonu durdurup arama yaptı. 4 dingil ve 1 stepne lastiğine gizlenmiş 5 bin 100 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Kaçak sigaralara el konulurken, kamyon sürücüsü hakkında 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet etmek suçundan işlem yapıldı.