06.10.2020 - 01:39 |
5 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? İşte son dakika detayları...
Koronavirüs tablosundaki son durum merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Ekim koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısında yaşanan son durum koronavirüs tablosunda yer alıyor. Peki son dakika Türkiye'de 5 Ekim koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?
Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısında yaşanan gelişmeler gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tablosunda, vaka, test, ölü, iyileşen hasta sayısı olmak üzere ayrıntılar yer alıyor. Koronavirüs tablosundaki son durum ise merak konusu. Merak edilen 5 Ekim 2020 koronavirüs tablosu açıklandı. Peki Türkiye'de 5 Ekim koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?
5 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu açıklamayı gerçekleştirdi;
Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın. http://covid19.saglik.gov.tr
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