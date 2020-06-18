5 Günlük İstanbul hava durumu bilgileri | Şiddetli yağmura dikkat...

Son dakika haberleri arasında hava durumu haberlerini yakından takip edenler, İstanbul için hava durumu bilgilerini sorgulamaya başladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurdumuzda görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, Yalova) ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde (Zonguldak, Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce, Bartın, Amasya, Tokat ve Çorum) yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 25,8 °C

Cuma Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 20°C 26°C

Cumartesi Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 19°C27°C

Pazar Parçalı Bulutlu 19°C 29°C

Pazartesi Parçalı Bulutlu 20°C 29°C

Salı Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 20°C 27°C

DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ



