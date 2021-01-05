5 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? Vaka sayısı ve ölü sayısı son durum nedir? İşte, günlük korona tablosu
Koronavirüs tablosu, her geçen gün vatandaşlar tarafından daha çok araştırılıyor. Vaka ve ölü sayısı, ağır hasta, iyileşen hasta sayısı ve test oranı gibi detaylar günlük koronavirüs tablosunda yer alıyor. Peki, korona tablosunda son durum nedir?
Sağlık Bakanlığı https://covid19.saglik.gov.tr/ adresinden, koronavirüs pandemisinin seyrine ilişkin sayısal verileri düzenli olarak paylaşıyor. Fahrettin Koca ise günlük olarak vaka, vefat ve ağır hasta sayılarına dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Koronavirüs aşısı ile birlikte de kovid-19 salgınının engellenmesi hedefleniyor. İşte, 5 Ocak Salı korona tablosu...
5 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Günlük korona tablosunda birçok detay hakkında fikir sahibi olmak mümkün. Vatandaşların merakla araştırdığı 5 Ocak koronavirüs tablosu ise henüz yayımlanmadı.
KORONA TABLOSU 4 OCAK
Açıklanan son koronavirüs tablosuna göre 181.323 test yapıldı, 13.695 vaka tespit edildi, 1.508 hasta sayısına ulaşıldı, 9.896 hasta iyileşti. 197 kişi de hayatını kaybetti.