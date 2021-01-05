5 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? Vaka sayısı ve ölü sayısı son durum nedir? İşte, günlük korona tablosu

Sağlık Bakanlığı https://covid19.saglik.gov.tr/ adresinden, koronavirüs pandemisinin seyrine ilişkin sayısal verileri düzenli olarak paylaşıyor. Fahrettin Koca ise günlük olarak vaka, vefat ve ağır hasta sayılarına dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Koronavirüs aşısı ile birlikte de kovid-19 salgınının engellenmesi hedefleniyor. İşte, 5 Ocak Salı korona tablosu...

5 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Günlük korona tablosunda birçok detay hakkında fikir sahibi olmak mümkün. Vatandaşların merakla araştırdığı 5 Ocak koronavirüs tablosu ise henüz yayımlanmadı.

KORONA TABLOSU 4 OCAK

Açıklanan son koronavirüs tablosuna göre 181.323 test yapıldı, 13.695 vaka tespit edildi, 1.508 hasta sayısına ulaşıldı, 9.896 hasta iyileşti. 197 kişi de hayatını kaybetti.