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09.02.2020 - 12:48 | | DHA

5 yıl sonra Mersin’e kar yağdı!

Mersin’in merkez ilçeleri Yenişehir ve Mezitli’ye 5 yıl aradan sonra kar yağdı.

5 yıl sonra Mersin’e kar yağdı!

Denizi ve güneşi ile bilinen Mersin’de hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü. Kentte sağanak yağış, yerini kara bıraktı. Merkez Yenişehir ve Mezitli ilçelerine kar düştü.

5 yıl sonra Mersin’e kar yağdı

Sabah evlerinin balkonlarından kar yağışına şahit olanlar telefonları ile görüntüledi. En son 2015 yılında kar yağışını görenler çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Mersin, sosyal medyada Türkiye gündeminde ilk sıralara çıktı.

 

İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve zırhlı araç sevkiyatıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti. Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen komando ile ZPT'lerin yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
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