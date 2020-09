5 yıldır seslerini duyan yok

Herkesin Kovid-19 salgınından korktuğu şu günlerde, Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyünün sakinleri beş yılı aşkın süredir, çöken ama bir türlü tamir edilmeyen kanalizasyon sistemi nedeniyle tifo, kolera, dizanteri gibi hastalıkların salgın riskinden endişe ediyor. Lağım atıklarının Necatiye köyünün içinden geçen Cami Deresi’ne karıştığı bölgedeki içme suyu isale hattı da derenin bitişiğinde yer alıyor.



Her kapıyı çaldılar



Yıllardır çalmadık kapı bırakmayan Necatiye sakinleri, seslerini duyuramamaktan şikayet ederken, kanalizasyon atıklarının karıştığı derenin hemen yanında bulunan Şehit Uzman Çavuş Engin Şahin İlköğretim Okulu’na ise çevredeki beş köyden taşımalı eğitimle öğrencilerin geldiği belirtiliyor. Bölge sakinleri okulların açılması ile birlikte olası bir salgının diğer köyleri de etkileyeceğini öne sürerken, Cami Deresi’ne karışan kanalizasyon sularının hemen bitişiğinden köyün içme suyu isale hattının geçtiğini ve çok büyük risk altında olduklarını söylüyor.











‘Ödenek yokmuş’



Necatiye Köyü’nde incelemelerde bulunan Trakya Platformu Dönem Sözcüsü Göksal Çidem, “Çevredeki beş köyde ikamet eden çocuklar, taşımalı eğitimle Necatiye’deki ilköğretim okuluna geliyor. Burada yaşanacak bir salgın diğer beş köyü de etkileyecek. Beş altı yıldır sesimizi duyan yok. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 11’inci Bölge Müdürlüğü tarafından son başvurumuza verilen cevapta taşkın kontrol tesisi için ödenek olmadığı, köyün atık su ve kanalizasyon sistemi ile yetkili ve sorumlu olmadıkları belirtildi. Şaşkın durumdayız” dedi.



‘Kamu zararı doğar’ cevabı



Edirne İl Özel İdaresi tarafından Göksal Çidem’in başvurusuna verilen cevapta, söz konusu dere yatağında Devlet Su İşleri Müdürlüğü’nce ıslah çalışması yapılacağı ve yatırım programına alındığı belirtilerek, “Yapılacak dere ıslah çalışması sırasında mevcutta bulunan kanalizasyon ve içme suyu hatları hasar görecek olduğundan hatların yapılması halinde kamu zararı olacaktır. Söz konusu dere içerisine sızan atık sulara sebep olan hatların onarımının yapılması, yeniden yapılması gerekli olan kanalizasyon ve içme suyu hatlarının kamu zararı oluşmaması adına dere ıslahı çalışmasından sonra yapılması uygun olacağı kanaati oluşmuştur” denildi.



‘Korku içindeyiz’



Necatiye köyürden Mehmet Dal dere ıslah çalışmalarının yıllardır başlamadığını dile getirerek, “Dere açık kanalizasyon halinde ve evimin yanından akıyor. Kokudan duramıyoriz. Tifo, kolera olursak hesabını kim verecek? Köyün tüm pisliği dereye akıyor” dedi.



Bir diğer Necatiye sakini Talat Avcı da “Ne kapı ne cam açabiliyoruz. Kimse sorunu çözmüyor. Kanalizasyon dereye karıştığı gibi içme suyu borusu derenin yanından geçiyor. Korku içindeyiz. Evimin yanındaki kanalizasyon taştı ve içme suyu borularına bulaştı” diye konuştu.



‘Bir an önce onarılmalı’



CİMER’e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) de başvurduklarını belirten Göksal Çidem şunları söyledi: “CİMER’e yaptığımız başvuruya cevap olarak, ‘Islah sırasında kanalizasyon ve içme suyu hatları hasar göreceğinden hatların yapılması halinde kamu zararı olacağı’ belirtildi. Açıklamada, ‘Dereye sızan atık sulara sebep olan hatların onarılması için gerekli olan kanalizasyon ve içme suyu hatlarının kamu zararı oluşmaması adına dere ıslahından sonra yapılmasının uygun olacağı kanaati oluşmuştur’ ifadelerine yer verildi. Ama dere ıslah edilene kadar kanalizasyon sisteminin acilen onarılması gerekiyor. Tüm atıklar açık kanalizasyon haline gelen dereye akıyor. Necatiye köyü sakinleri Kovid-19’a karşı her tedbiri aldı ancak kanalizasyon sorununa vatandaşın alacağı tedbir yok. Burada lağım suları tifo, kolera, dizanteri gibi çok çeşitli hastalıkların ve salgınların nedeni olabilir. Dere ıslah edilene kadar en azından kanalizasyon sisteminin bir an önce acilen onarılması çevre ve halk sağlığı açısından çok çok önemli.”