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23.02.2021 - 14:27 | | DHA

500 polisle suç örgütü çetesi çökertildi! 57 kişi gözaltına alındı

Samsun merkezli 4 ilde 500’den fazla polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda, liderleri cezaevinde tutuklu bulunan suç örgütü çökertildi. Haklarında suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak suç işlediği belirlenen 57 şüpheli gözaltına alındı.  Öte yandan pencerenin dışındaki pervaza sakladığı tabancalar da polisin dikkati sayesinde bulundu.

500 polisle suç örgütü çetesi çökertildi! 57 kişi gözaltına alındı
Suç örgütü çökertildi! Pencere pervazına saklamışlar
Suç örgütü çökertildi! Pencere pervazına saklamışlar
Suç örgütü çökertildi! Pencere pervazına saklamışlar
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütünün çökertilmesine yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından operasyon düzenledi. İstanbul, Adana ve Ordu’yu kapsayan ve 500’ün üzerinde polisin katıldığı operasyonda, 57 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, ‘kasten adam öldürme', 'azmettirme', 'cebir ve tehdit yöntemleri ile ihaleye fesat karıştırma', suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak 'nitelikli yağma', 'yağmaya yönelik silahlı tehdit', 'iş yeri kurşunlama', 'silahla kasten yaralama', 'mala zarar verme', suç örgütüne gelir sağlamaya yönelik uyuşturucu madde ticareti', yine ‘örgüte gelir sağlamak amacıyla kumar oynatmak', 'soruşturmanın gizliliğinin ihlali', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', 'suçlunun kayrılması’ suçlarını işledikleri belirtildi.

PENCERE PERVAZINA SİLAH SAKLAMIŞLAR

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 30’a yakın silah, binlerce mermi, tüfek kartuşu ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Örgüt lideri Eyüp Atmaca’nın cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtildi.

Örgütün yöneticisi oldukları değerlendirilen kişilerin de içinde olduğu 57 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden H.Y.’nin evinde yapılan arama sırasında pencerenin dışındaki pervaza sakladığı tabancalar da polisin dikkati sayesinde bulundu.

 

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