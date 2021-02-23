DHA
• 23 Şubat 2021 - 14:29 • Son Güncelleme:
Suç örgütü çökertildi! Pencere pervazına saklamışlar
Samsun merkezli 4 ilde 500’den fazla polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda, liderleri cezaevinde tutuklu bulunan suç örgütü çökertildi. Haklarında suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak suç işlediği belirlenen 57 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan pencerenin dışındaki pervaza sakladığı tabancalar da polisin dikkati sayesinde bulundu.
DHA
• 23 Şubat 2021 - 14:29 • Son Güncelleme: